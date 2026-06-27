Indo Artha Multitek Perkenalkan Smart Health untuk Dukung Transformasi Layanan Haji
jpnn.com, JAKARTA - PT Indo Artha Multitek memperkenalkan berbagai inovasi teknologi kesehatan dan sistem digital yang ditujukan untuk mendukung transformasi layanan haji dan umrah di Indonesia.
Produk-produk tersebut dipamerkan dalam ajang International Hajj and Umrah Expo di JHICC Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).
Direktur Utama PT Indo Artha Multitek Muhammad Amin mengatakan perusahaan menghadirkan sejumlah solusi berbasis teknologi yang tidak hanya mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat diterapkan dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Salah satu produk unggulan yang diperkenalkan adalah body analyzer berbasis teknologi Korea yang telah diproduksi secara massal.
Alat ini mampu melakukan pemeriksaan kondisi tubuh secara cepat sehingga dapat menjadi instrumen skrining kesehatan bagi calon jamaah haji maupun umrah sebelum keberangkatan.
“Melalui alat ini, kondisi kesehatan calon jamaah dapat diketahui lebih awal sehingga membantu proses persiapan ibadah,” kata dia.
Teknologi ini juga dapat dimanfaatkan di berbagai sektor, seperti fasilitas kesehatan, sekolah, pusat kebugaran, hingga area layanan publik seperti bandara.
Selain body analyzer, perusahaan juga memperkenalkan teknologi absensi dan identifikasi berbasis telapak tangan (palm vein recognition).
Indo Artha Multitek memperkenalkan teknologi smart health untuk mendukung transformasi layanan haji dan umrah.
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