Indo Premier Perkuat Investasi Digital Lewat INAI dan Ipot X Studio Berbasis AI

jpnn.com, JAKARTA - PT Indo Premier Sekuritas menghadirkan inovasi terbaru melalui kehadiran INAI (Indonesia AI), asisten investasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan investor mencari saham dan menganalisis pasar.

Inovasi itu menjadi bagian dari pengembangan ekosistem IPOT X Dekstop yang juga menghadirkan IPOT X Studio.

Platform tersebut menawarkan lebih dari 80 intelligent widgets dengan tampilan multi-display yang adaptif.

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INAI adalah terobosan trading dengan perintah lewat chat yang diposisikan perusahaan sebagai yang pertama di dunia.

Dibangun di atas infrastruktur kecerdasan buatan kelas dunia, INAI membantu investor melompati kerumitan menu dan fitur konvensional.

Indonesia AI juga memudahkan investor bertransaksi saham lewat chat multibahasa, merupakan revolusi kelas dunia.

Selain itu, layanan tersebut dibekali dengan kemampuan pencarian saham, analisis saham dan pasar, analisis portfolio, transaksi jual/beli saham, pasang stop loss untuk manajemen risiko dan melakukan semua fungsi trading yang lengkap.

President Director & CEO PT Indo Premier Sekuritas Moleonoto The mengatakan peluncuran layanan ini sekaligus menandai pengembangan ekosistem IPOT X Desktop yang bisa diakses melalui situr resmo IPOT dengan dua revolusi yang saling melengkapi.