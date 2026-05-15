Indodana Finance Dukung Pemberdayaan Perempuan di Ranah Teknologi Finansial

jpnn.com, SOLO - Indodana Finance (PT Indodana Multi Finance) sebagai layanan Buy Now Pay Later (BNPL) berizin mempertegas perannya dalam mendukung ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

Komitmen tersebut diwujudkan salah satunya melalui penguatan peran strategis perempuan di tingkat kepemimpinan perusahaan.

Direktur Utama Indodana Finance Mira Wibowo, dan Direktur Indodana Finance Mirna Florita, menerima apresiasi The Most Outstanding Women 2026 dalam ajang Women Art and Society 2026: The Creative Power of Indonesian Women yang digelar di Solo, Jawa Tengah.

Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi Indodana Finance dalam memajukan industri keuangan nasional melalui penerapan lingkungan kerja yang setara dan inklusif.

Mira memaknai apresiasi itu sebagai pengingat atas tanggung jawab perusahaan dalam memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Apresiasi ini milik seluruh tim di Indodana Finance yang terus bekerja keras dalam memastikan teknologi kami dapat membantu masyarakat, khususnya setiap individu maupun pelaku usaha, untuk tumbuh lebih mandiri,” ujar Mira dalam keterangannya.

Senada dengan itu, Mirna Florita menyoroti pentingnya membangun budaya kerja yang mendukung potensi setiap individu tanpa memandang gender.

Menurut dia, Indodana Finance meyakini bahwa pemberdayaan perempuan dimulai dari lingkungan kerja yang sehat dan memungkinkan setiap orang untuk berkontribusi secara maksimal.