menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Indodana Finance Menang 2 Penghargaan di TOP GRC Awards 2026

Indodana Finance Menang 2 Penghargaan di TOP GRC Awards 2026

Indodana Finance Menang 2 Penghargaan di TOP GRC Awards 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyerahan penghargaan TOP GRC Awards 2026 kepada Indodana Finance oleh Dr. Subramaniam Anbanathan (Juri), Mas Achmad Daniri ?(KNKG/Juri), kepada Mirna Florita (Direktur PT Indodana Multi Finance) dan Iwan Dewanto (Direktur PT Indodana Multi Finance) bersama Antonius Alijoyo (Ketua IRMAPA Ketua Dewan Juri), Ben Dehaan (TopBusiness). Foto: Dok. TOP GRC

jpnn.com, JAKARTA - PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance), perusahaan penyedia layanan Buy Now Pay Later (BNPL) yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berhasil meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang TOP GRC Awards 2026.

Dua penghargaan tersebut yaitu kategori TOP GRC Awards 2026 #4 Star untuk Indodana Finance dan kategori The Most Committed GRC Leader 2026 untuk Direktur PT Indodana Multi Finance, Iwan Dewanto.

Pencapaian itu menjadi cerminan atas keberhasilan Indodana Finance sebagai perusahaan pembiayaan dalam mentransformasi strategi Governance, Risk, and Compliance (GRC) dari sekadar fungsi kepatuhan reaktif menjadi business enabler berkonsep Intelligent GRC. Pendekatan ini terbukti efektif mendorong kinerja bisnis perusahaan tumbuh pesat dengan tetap berkualitas dan berisiko terukur.

Baca Juga:

Penguatan profitabilitas Indodana Finance menjadi salah satu indikator positif dari pertumbuhan bisnis perusahaan yang semakin sehat.

Di tengah ekspansi pembiayaan, perusahaan tetap mampu menjaga kualitas portofolio pada level yang sangat sehat, menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya berorientasi pada peningkatan skala bisnis, tetapi juga pada kualitas pembiayaan dan pengelolaan risiko yang terukur dan prudent.

Iwan Dewanto, Direktur PT Indodana Multi Finance, mengatakan penerapan GRC yang kuat merupakan pondasi utama dalam membangun kepercayaan jangka panjang bagi masyarakat, mitra bisnis, dan regulator.

Baca Juga:

"Melalui pendekatan Intelligent GRC, kami mengubah fungsi pengawasan menjadi mitra strategis yang memberikan risk intelligence secara tepat untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Hasilnya terbukti dari pertumbuhan laba yang signifikan diiringi kualitas NPF yang terjaga. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta komitmen manajemen untuk senantiasa menjalankan bisnis dengan integritas, prudent, dan berorientasi pada pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan,” ungkap Iwan Dewanto dalam keterangan resmi.

TOP GRC Awards 2026 diselenggarakan oleh majalah Top Business bersama asosiasi GRC nasional (IRMAPA, ICOPI, PaGi) serta akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran.

Indodana Multi Finance (Indodana Finance), berhasil meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang TOP GRC Awards 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI