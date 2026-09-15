Indodana Finance Menang 2 Penghargaan di TOP GRC Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance), perusahaan penyedia layanan Buy Now Pay Later (BNPL) yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berhasil meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang TOP GRC Awards 2026.

Dua penghargaan tersebut yaitu kategori TOP GRC Awards 2026 #4 Star untuk Indodana Finance dan kategori The Most Committed GRC Leader 2026 untuk Direktur PT Indodana Multi Finance, Iwan Dewanto.

Pencapaian itu menjadi cerminan atas keberhasilan Indodana Finance sebagai perusahaan pembiayaan dalam mentransformasi strategi Governance, Risk, and Compliance (GRC) dari sekadar fungsi kepatuhan reaktif menjadi business enabler berkonsep Intelligent GRC. Pendekatan ini terbukti efektif mendorong kinerja bisnis perusahaan tumbuh pesat dengan tetap berkualitas dan berisiko terukur.

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Penguatan profitabilitas Indodana Finance menjadi salah satu indikator positif dari pertumbuhan bisnis perusahaan yang semakin sehat.

Di tengah ekspansi pembiayaan, perusahaan tetap mampu menjaga kualitas portofolio pada level yang sangat sehat, menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya berorientasi pada peningkatan skala bisnis, tetapi juga pada kualitas pembiayaan dan pengelolaan risiko yang terukur dan prudent.

Iwan Dewanto, Direktur PT Indodana Multi Finance, mengatakan penerapan GRC yang kuat merupakan pondasi utama dalam membangun kepercayaan jangka panjang bagi masyarakat, mitra bisnis, dan regulator.

"Melalui pendekatan Intelligent GRC, kami mengubah fungsi pengawasan menjadi mitra strategis yang memberikan risk intelligence secara tepat untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Hasilnya terbukti dari pertumbuhan laba yang signifikan diiringi kualitas NPF yang terjaga. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta komitmen manajemen untuk senantiasa menjalankan bisnis dengan integritas, prudent, dan berorientasi pada pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan,” ungkap Iwan Dewanto dalam keterangan resmi.

TOP GRC Awards 2026 diselenggarakan oleh majalah Top Business bersama asosiasi GRC nasional (IRMAPA, ICOPI, PaGi) serta akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran.