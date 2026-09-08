Indodana Fintech Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda di Universitas Mataram

jpnn.com, JAKARTA - PT Artha Dana Teknologi (Indodana Fintech), penyedia layanan dana tunai yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menggelar program literasi keuangan ‘Pindar Mengajar: Cerdas Mengelola, Bijak Bertransaksi’ di Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Acara yang dihadiri lebih dari 170 mahasiswa ini berkolaborasi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) guna membekali generasi muda agar lebih bijak dalam bertransaksi di ekosistem finansial modern.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan Badan Pusat Statistik, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dengan Indeks literasi keuangan sebesar 69,57% dan indeks inklusi keuangan sebesar 93,61%.

Peningkatan tersebut, mendorong Indodana Fintech untuk ikut berkontribusi dalam gerakan literasi dan inklusi keuangan nasional dengan hadir langsung memberikan edukasi langsung bertemu dengan generasi muda, seperti mahasiswa.

Direktur Utama PT Artha Dana Teknologi Ronny Wijaya sebagai salah satu pembicara dalam acara tersebut menegaskan bahwa kemudahan akses layanan keuangan perlu diimbangi dengan pemahaman risiko yang baik oleh masyarakat, terkhusus generasi muda.

“Kami berkomitmen untuk mendorong literasi keuangan nasional pada mahasiswa sebagai generasi muda dengan harapan agar dapat membawa gerakan sebagai agent of change dengan memanfaatkan keuangan dengan pengelolaan yang baik dan juga bijak dalam mengambil keputusan keuangan mereka,” jelas Ronny.

Dalam sesi edukasi tersebut, Indodana Fintech memberikan edukasi mengenai esensi kehati-hatian dalam mengakses layanan keuangan digital.

Mahasiswa dibekali pemahaman mendasar untuk membedakan platform pinjaman daring legal dan ilegal, mengenali batasan akses dan pentingnya keamanan data pribadi, serta cara bijak pemanfaatan keuangan dengan tujuan yang dapat menunjang pendidikan, pelatihan, pengembangan usaha, dan pekerjaan. (rhs/jpnn)