Indodana Fintech Raih Predikat TOP Digital Corporate Brand Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - Indodana Fintech (PT Artha Dana Teknologi) menerima penghargaan pada 8th TOP Digital Corporate Brand Award 2026 dalam kategori Fintech Lending.

Direktur Utama Indodana Fintech Ronny Wijaya menyampaikan pencapaian tersebut merupakan dampak dari komitmen perusahaan yang terus mengedepankan keterbukaan informasi di era digital.

Selain itu, perusahan terus mengutamakan kepercayaan para pengguna setia Indodana Fintech selama ini.

“Membangun corporate brand yang sehat di ranah digital adalah bentuk tanggung jawab dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” kata Ronny dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/3).

Ronny menyatakan penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola digital yang profesional dan edukatif guna mendukung ekosistem ekonomi digital yang lebih positif.

“Kami juga berterima kasih kepada masyarakat Indonesia, termasuk para pengguna yang telah menjadikan Indodana Fintech sebagai solusi keuangan mereka," ujar Ronny.

Ajang penghargaan 8th TOP Digital Corporate Brand Award 2026 diselenggarakan oleh InfoEkonomi.ID bersama TRAS N CO Indonesia tersebut berfokus pada pemetaan dan pengukuran kekuatan brand berbasis digital.

Proses seleksi dilakukan secara ketat melalui riset TOP Digital Corporate Brand Index 2026 pada periode November 2025 hingga Januari 2026, kepada perusahaan BUMN, subsidiari BUMN, BUMD, serta perusahaan finansial terkemuka di Indonesia dengan mengacu pada tiga parameter penilaian digital, yaitu Search Engine Aspect, Social Media Aspect, dan Website Aspect.