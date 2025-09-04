Indodana PayLater Beri Kemudahan Transaksi Kulineran Makin Seru dan Terjangkau

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah tren yang sering kali berganti dan kerap tersegmentasi pada generasi muda, kuliner tetap menjadi bagian dari gaya hidup yang relevan dan bisa dinikmati oleh semua kalangan.

Menjawab tren tersebut, Indodana PayLater sebagai layanan Buy Now, Pay Later (BNPL) dari Indodana Finance yang sudah berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menikmati hidangan favorit secara lebih hemat dan praktis.

Indodana PayLater memiliki komitmen besar untuk memperluas akses pembiayaan yang fleksibel, inklusif, nyaman dan aman di berbagai bidang, salah satunya pada bidang kuliner, mengingat kuliner kini bukan hanya sekadar menjadi kebutuhan pokok tetapi bagian dari gaya hidup masyarakat urban. Dengan begitu, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sekaligus mengelola keuangan dengan cara yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

“Gaya hidup masyarakat urban kini semakin berkembang dan modern, ditambah dengan inovasi kuliner kekinian yang begitu marak. Inisiatif kami hadir agar masyarakat dapat mengatur berbagai kebutuhan hidupnya secara lebih cerdas, teratur, dan cermat dengan biaya yang terjangkau dan fleksibel. Melalui layanan yang mudah dan dapat dijangkau di seluruh Indonesia, kami berkomitmen penuh untuk memperkuat inklusi finansial di Indonesia,” ucap Iwan Dewanto, Direktur PT Indodana Multi Finance.

Mendukung komitmen tersebut, Indodana PayLater menghadirkan promo eksklusif terbaru berupa diskon 50% hingga Rp50.000 tanpa minimum transaksi untuk transaksi offline di beberapa mitra rekanan FnB, yaitu McDonalds, Starbucks, Pizza Hut, dan Warung Leko.

Program ini berlangsung selama periode promo mulai tanggal 1 Agustus hingga 31 Desember 2025 dan berlaku untuk pengguna aplikasi Indodana PayLater.

Untuk mengakses promo tersebut, pengguna cukup menggunakan aplikasi Indodana Finance, melakukan scan QR atau barcode yang tersedia di toko untuk memasukkan nominal transaksi, klik 'Voucher' kemudian klik ‘Gunakan', dan klik 'Bayar'. Setelahnya, pengguna cukup mengkonfirmasi transaksi dan menunggu persetujuan.

Dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih fleksibel, pengguna dapat menikmati pengalaman bertransaksi yang aman, mudah, dan sesuai kebutuhan menggunakan Indodana PayLater.