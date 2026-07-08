Indodana PayLater Hadirkan Fleksibilitas Pembiayaan Vaksinasi di Kimia Farma

jpnn.com, JAKARTA - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kesehatan kini menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik.

Investasi kesehatan preventif seperti vaksinasi, menjadi makin strategis dengan hadirnya berbagai solusi finansial yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat.

Menjawab kebutuhan tersebut, Indodana Finance (PT Indodana Multi Finance) sebagai layanan Buy Now Pay Later (BNPL) berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadirkan program pembiayaan khusus untuk layanan cek laboratorium dan vaksinasi.

Indodana PayLater memberikan kemudahan akses solusi finansial bagi masyarakat yang ingin melakukan proteksi kesehatan dini secara nyaman dan aman.

Langkah ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang relevan bagi masyarakat Indonesia.

"Kami percaya bahwa tindakan preventif seperti vaksinasi adalah bentuk investasi jangka panjang yang paling berharga untuk kualitas hidup masyarakat. Melalui program penawaran khusus dari Indodana PayLater di Kimia Farma Laboratorium & Klinik, kami memberikan solusi pembiayaan yang fleksibel dan praktis agar pengguna tidak perlu menunda perlindungan kesehatan yang utama bagi dirinya sendiri beserta keluarganya," ujar Direktur Indodana Finance Iwan Dewanto.

Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika Arie Genipa Suhendi menyambut baik kerja sama ini.

"Kami menyambut baik kolaborasi dengan Indodana PayLater sebagai langkah nyata untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan preventif. Dengan dukungan opsi pembayaran yang fleksibel di lebih dari 450 jaringan Kimia Farma Laboratorium & Klinik di seluruh Indonesia, kami berharap masyarakat dapat lebih mudah melakukan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan tanpa harus menunda kebutuhan perlindungan kesehatan bagi diri sendiri maupun keluarga," katanya.