jpnn.com, JAKARTA - Indodana PayLater, layanan dari PT Indodana Multi Finance yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperluas jangkauan solusinya ke sektor pendidikan melalui kemitraan strategis bersama Pintro (PT Indoglobal Nusa Persada).

Kini, orang tua bisa membayar biaya sekolah melalui skema cicilan dengan berbagai pilihan tenor di ekosistem layanan Pintro yang telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 1.000 lembaga pendidikan di tanah air.

"Kemitraan strategis dengan Pintro merupakan langkah nyata Indodana PayLater dalam memperluas akses pembiayaan digital yang fleksibel ke sektor pendidikan. Pendidikan adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda, dan pembayarannya seharusnya bisa direncanakan, bukan menjadi beban yang datang tiba-tiba," kata Direktur PT Indodana Multi Finance Iwan Dewanto.

Melalui sinergitas dengan Pintro, Indodana dapat menghadirkan solusi pembayaran yang relevan dan mudah diakses, sekaligus memastikan setiap fasilitas pembiayaan diberikan secara transparan, terukur dan bertanggung jawab.

"Kerja sama ini diharapkan tidak hanya menjadi jawaban atas kebutuhan pembiayaan jangka pendek, melainkan juga fondasi utama untuk mewujudkan inklusi keuangan dan perluasan akses pendidikan secara berkelanjutan di seluruh Indonesia," kata Iwan.

Direktur Utama Pintro Syarif Hidayat menyambut baik kolaborasi ini.

Baca Juga: Beli iPhone 18 Series Lewat Indodana PayLater Banyak Promo

"Sebagai platform manajemen administrasi pendidikan terpadu, Pintro berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mempermudah seluruh proses operasional sekolah, termasuk pembayaran. Kehadiran Indodana PayLater sebagai pilihan opsi pembiayaan yang fleksibel dapat memperkaya ekosistem layanan kami, sehingga sekolah dapat menjaga kelancaran arus kas secara tepat waktu,” katanya.

Pintro menyatukan seluruh proses pengelolaan sekolah, mulai dari pendaftaran siswa baru, sistem penagihan dan pembayaran, manajemen keuangan, hingga fasilitas siswa ke dalam satu ekosistem yang serba mudah di ribuan lembaga pendidikan nasional.