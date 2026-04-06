Indodana PayLater Manjakan Konsumen lewat Kerja Sama Bareng Sharp

jpnn.com, JAKARTA - Perangkat elektronik kini bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan instrumen utama dalam menunjang produktivitas dan kenyamanan rumah tangga.

Indodana Finance (PT Indodana Multi Finance) sebagai layanan Buy Now Pay Later (BNPL) berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terus memperkuat perannya sebagai solusi finansial digital yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan produk elektronik impian secara fleksibel dan terencana.

Direktur Indodana Finance Iwan Dewanto mengatakan Indodana PayLater kini memberikan fleksibilitas serta kemudahan transaksi digital di toko-toko elektronik konvensional.

Iwan menyebut langkah strategis ini dipertegas melalui kolaborasi antara Indodana Finance dengan SHARP Indonesia (PT SHARP Electronics Indonesia).

Sinergi ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi masyarakat agar dapat menjangkau inovasi teknologi terbaru dari Sharp melalui skema cicilan yang fleksibel serta meringankan beban pengeluaran.

“Kerja sama strategis Indodana Finance dengan SHARP Indonesia merupakan langkah nyata kami memperkuat ekosistem pembiayaan digital di sektor retail elektronik," jelas Iwan dalam keterangannya, Senin (6/4).

Menurut Iwan, dengan menyatukan keunggulan teknologi finansial Indodana PayLater dan jangkauan produk berkualitas dari SHARP, Indodana Paylater berkomitmen untuk menciptakan pengalaman belanja yang lebih inklusif dan memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

National Sales Senior General Manager PT Sharp Electronics Indonesia Andry Adi Utomo menyambut baik kolaborasi musim ini yang dibarengi dengan momen perayaan 56 tahun SHARP Indonesia.