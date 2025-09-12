Indodana PayLater & Ruparupa Permudah Akses Produk Rumah Tangga yang Lebih Terjangkau

jpnn.com, JAKARTA - Kebutuhan rumah tangga kini menjadi salah satu prioritas utama masyarakat dalam menunjang kenyamanan hunian dan gaya hidup sehari-hari.

Indodana PayLater, layanan Buy Now, Pay Later (BNPL) dari Indodana Finance yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memperluas dukungannya dalam mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan finansial melalui kolaborasi terbaru dengan ruparupa.

Ruparupa sendiri merupakan e-commerce platform terkemuka yang menyediakan beragam produk elektronik, rumah tangga dan furnitur berkualitas dari Azko, Informa, Selma dan Ataru.

Kemitraan strategis ini menghadirkan kemudahan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan rumah tangga.

E-commerce platform di Indonesia saat ini masih menjadi unggulan bagi masyarakat dalam berbelanja di era digital.

Begitu juga dengan metode pembayaran PayLater yang juga masih diminati sebagai pilihan ketika berbelanja di e-commerce untuk ‘Beli Kebutuhan Rumah Lebih Mudah’. Hal tersebut sejalan dengan kolaborasi Indodana PayLater dengan ruparupa, yang diharapkan dapat memberikan pengalaman belanja yang lebih menyenangkan sekaligus mendukung masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup.

Dengan menggunakan Indodana PayLater sebagai solusi layanan pembiayaan yang praktis, fleksibel, aman dan terjangkau, pengguna dapat menikmati berbagai keuntungan yang ditawarkan.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi layanan pembiayaan yang fleksibel, nyaman, aman dan mudah diakses bagi seluruh pengguna. Kolaborasi dengan ruparupa bukan hanya memberikan keuntungan pengalaman belanja yang baik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang kami untuk memperluas akses masyarakat terhadap solusi pembiayaan yang lebih terjangkau, mudah dan relevan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif dari pilihan produk unggulan yang tersedia,” ujar Iwan Dewanto, Direktur PT Indodana Multi Finance.