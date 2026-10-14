INDODAX Bahas Tren Kripto dan Web3 Global di TOKEN2049 Singapore 2026

jpnn.com, JAKARTA - INDODAX turut hadir di forum utama industri kripto dan Web3 global yakni TOKEN2049 Singapore 2026 untuk mengikuti pembahasan mengenai perkembangan teknologi, regulasi, dan arah industri.

TOKEN2049 Singapore 2026 mempertemukan lebih dari 25.000 peserta dari lebih dari 7.000 perusahaan di 160 negara.

Forum tersebut juga menghadirkan ratusan pembicara dan lebih dari 500 peserta pameran dari berbagai bidang dalam ekosistem aset digital.

Chief Marketing Officer INDODAX Aloysia Dian menilai forum global seperti TOKEN2049 menjadi ruang bagi pelaku industri untuk bertukar perspektif, sekaligus memahami perkembangan yang terjadi di berbagai pasar.

“Industri kripto global terus berkembang dengan sangat dinamis. Forum seperti TOKEN2049 memberi kesempatan bagi pelaku industri untuk melihat inovasi yang berkembang di berbagai negara, membangun koneksi, serta memahami bagaimana ekosistem aset digital terus berkembang,” ujarnya.

Agenda pada edisi kali ini mencakup berbagai pembahasan mengenai arah pasar, instrumen stablecoin dan tokenisasi, investasi aset digital, infrastruktur blockchain, perkembangan Web3, hingga keterlibatan institusi keuangan dalam industri kripto.

Acara tersebut juga menghadirkan sejumlah perusahaan global seperti Nasdaq, Franklin Templeton, Fidelity Investments, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BlackRock, Solana Foundation, Polygon Foundation, dan Chainalysis.

Menurut Aloysia, perkembangan industri di tingkat global tetap relevan bagi Indonesia seiring meningkatnya adopsi aset digital dan kripto, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem domestik.