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Indodax Bersama Ayobantu Hadirkan Posko Darurat di NTT

Indodax Bersama Ayobantu Hadirkan Posko Darurat di NTT
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INDODAX dan Ayobantu menghadirkan Posko Darurat untuk Masyarakat di NTT. Foto dok Indodax

jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - INDODAX bersama Ayobantu menghadirkan program “INDODAX untuk Indonesia: Posko Darurat Bencana INDODAX” untuk menghadirkan dukungan bagi masyarakat di Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Sejak dimulai pada September 2026, program ini telah berjalan dengan empat fokus bantuan, yaitu layanan psikososial, personal hygiene kits, dapur umum, dan pelayanan kesehatan.

Chief Marketing Officer INDODAX Aloysia Dian mengatakan program ini berangkat dari komitmen dan semangat untuk hadir dengan dukungan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

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"Bagi kami, dukungan sosial bukan hanya tentang menyalurkan bantuan, tetapi juga memahami apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itu, program ini mencakup kebutuhan mendasar mulai dari pangan dan kesehatan hingga kebersihan dan dukungan psikososial,” ujarnya.

Melalui posko darurat, bantuan diberikan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Program ini mencakup pelayanan kesehatan yang sudah menjangkau 600 jiwa, distribusi personal hygiene kit kepada 200 kepala keluarga atau sekitar 1.000 jiwa, serta dukungan psikososial dan paket gizi kepada 100 penerima manfaat.

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Selain itu, INDODAX dan Ayobantu mengoperasikan dapur umum yang telah menjangkau sekitar 1.400 jiwa serta menyediakan dua unit tenda darurat yang dapat menampung 212 kepala keluarga.

Salah satu titik pelaksanaan program berada di Dusun Waso, Desa Satar Kampas, Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Melalui kolaborasi ini Indodax berharap dukungan yang diberikan bisa bermanfaat dan tepat sasaran bagi warga di NTT.

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