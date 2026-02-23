INDODAX Hadirkan Program CSR Ramadan di Jabodetabek

jpnn.com, JAKARTA - INDODAX meluncurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk 'Berkah Ramadan 2026: Rangkai Ramadan, Rajut Kebaikan Bersama Indodax.', bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-12.

Rangkaian kegiatan ini berlangsung pada 21–27 Februari 2026 di sejumlah titik Jabodetabek dengan menyasar masyarakat lansia, kaum dhuafa, serta masjid yang membutuhkan dukungan.

Kegiatan sosial ini merupakan kolaborasi INDODAX bersama Ayobantu dan Sekolah Relawan.

Seremoni pembukaan digelar pada Sabtu (21/02) di TBM Kolong Ciputat dan dihadiri oleh Antony Kusuma (Vice President INDODAX), Firza Daud (CGO Ayobantu), serta Rani Alfiani (Direktur Eksekutif Sekolah Relawan).

Pada kesempatan tersebut, diserahkan berbagai fasilitas pendukung belajar, berupa tas sekolah, rak buku, paket buku bacaan anak, meja belajar lipat, alas tempat duduk, dan papan tulis portabel.

Selain itu, diserahkan pula 100 paket perlengkapan sekolah untuk mendukung akses edukasi dan literasi digital anak tidak sekolah.

Antony menyampaikan inisiatif ini menjadi momentum reflektif bagi perusahaan untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Ramadan selalu menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat berbagi dan berbuat kebaikan. Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan teknologi dan ekonomi digital juga membawa dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, melalui langkah sederhana ini kami ingin berbagi manfaat dengan mendukung akses pendidikan anak-anak yang membutuhkan serta membantu lansia dhuafa dalam memenuhi kebutuhan di bulan puasa. Semoga kehadiran kami dapat membawa kebahagiaan bagi mereka,” ujar Antony.