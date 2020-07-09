INDODAX Raih Fortune Indonesia Change the World 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX) menjadi salah satu dari 26 perusahaan penerima penghargaan Fortune Indonesia Change the World 2025.

Pengakuan ini diberikan kepada perusahaan yang dinilai memiliki dampak nyata melalui kegiatan bisnis dan inisiatif yang telah dijalankan secara berkelanjutan.

Dengan lebih dari 9,8 juta anggota, INDODAX secara aktif dan konsisten mendorong literasi aset digital, kripto, dan teknologi blockchain di Indonesia sejak berdiri pada 2014.

Upaya tersebut dijalankan melalui Indodax Academy, kanal edukasi yang membahas berbagai topik seputar blockchain, Bitcoin, mining, hingga aset kripto lainnya.

Melalui program ini, INDODAX membangun pemahaman publik terhadap teknologi yang menjadi fondasi industri kripto, sekaligus memperkenalkan pentingnya pendekatan Do Your Own Research (DYOR) dalam mengambil keputusan.

Pendekatan edukatif tersebut diarahkan agar masyarakat tidak mudah terjebak Fear of Missing Out (FOMO) atau euforia pasar semata.

Dengan pemahaman yang lebih menyeluruh, pengguna diharapkan mampu menilai risiko, memahami produk, dan mengambil keputusan secara lebih rasional.

CEO INDODAX, William Sutanto, mengatakan penghargaan ini menjadi pengingat bahwa peran dan komitmen INDODAX dalam menyediakan platform exchange dan membangun industri yang berkelanjutan.