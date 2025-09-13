INDODAX Raih Penghargaan di Ajang CFX Crypto Conference 2025
jpnn.com, JAKARTA - INDODAX memperoleh penghargaan sebagai anggota dengan volume transaksi tertinggi sepanjang 2025 dari PT Central Finansial X (CFX).
Subani, Direktur Utama CFX, menekankan penghargaan CFX Crypto Conference 2025 (Triple C) bukan sekadar seremoni, melainkan representasi nyata dari tema besar Triple C 2025.
Menurutnya, penghargaan ini menjadi simbol kolaborasi sekaligus dorongan agar ekosistem kripto di Indonesia terus berkembang secara sehat.
Subani menjelaskan, isu sustainable economy menjadi sorotan penting.
Menurutnya, perkembangan kripto perlu diarahkan pada kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk membuka ruang bagi penggunaan energi terbarukan dan efisiensi digital.
Selain itu, aspek market resilience juga menjadi perhatian utama. Ia mengakui bahwa aset global seperti Bitcoin dan Ethereum sangat dipengaruhi pasar internasional, tetapi menurutnya Indonesia tetap memiliki peluang memperkuat ketahanan pasar lewat inovasi produk dan peningkatan likuiditas.
“Jika likuiditas meningkat, dampaknya bisa meluas ke sektor lain di perekonomian. Dengan populasi yang besar, Indonesia masih punya ruang luas untuk memperluas adopsi kripto dan
memperkuat daya saing pasar domestik,” jelasnya.
Terkait penghargaan yang diraih INDODAX, Subani menyampaikan apresiasi dan harapan besar.
INDODAX memperoleh penghargaan sebagai anggota dengan volume transaksi tertinggi sepanjang 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PINTU Raih Penghargaan di Ajang Anugrah Ksatria CFX 2025
- September Effect Dinilai Tak Goyahkan Pasar Kripto Maupun Saham
- Token EDENA Resmi Terdaftar di Indodax
- PBOGA Tegaskan Sikap terhadap Penyebaran Informasi Palsu di Media Sosial
- Perkuat Pondasi Ekonomi Digital, BRI & INDODAX Meluncurkan Kartu Debit Khusus
- Kartu Debit BRI X INDODAX Resmi Diluncurkan untuk Memperkuat Inklusi Keuangan Indonesia