Indodax Raih Trusted & Popular Brand 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX) meraih penghargaan Disway Awards 2026 – Trusted & Popular Brand 2026 untuk kategori Crypto Exchange.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan riset dan survei publik yang digelar Disway National Network bersama Infovesta Utama.

Pencapaian ini menjadi bentuk apresiasi terhadap tingkat kepercayaan dan popularitas INDODAX di tengah masyarakat.

Baca Juga: Indodax Soroti Respons Bitcoin di Tengah Kebijakan Ketat

Saat ini, INDODAX telah melayani lebih dari 10 juta member, seiring dengan jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia yang telah mencapai 22,93 juta per Juli 2026.

Chief Marketing Officer INDODAX Aloysia Dian mengatakan apresiasi tersebut menjadi pengingat bagi perusahaan untuk terus menjaga reputasi dan integritas melalui peningkatan kualitas layanan, keamanan, inovasi, serta edukasi kepada masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi hal yang berarti bagi kami karena datang dari penilaian publik. Kepercayaan bukan hanya tentang seberapa luas sebuah brand dikenal, tetapi juga bagaimana kami terus menjaga kualitas layanan, keamanan, serta menghadirkan edukasi yang relevan bagi masyarakat,” ujarnya.

Aloysia menuturkan reputasi sebuah crypto exchange tidak hanya dibangun melalui pengenalan produk atau jasa, tetapi juga melalui pengalaman pengguna yang konsisten, kualitas produk atau layanan, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk aset kripto.

“Pertumbuhan industri kripto perlu berjalan beriringan dengan peningkatan literasi dan kualitas layanan. Karena itu, kami ingin terus menghadirkan platform yang semakin mudah diakses, aman, transparan, dan mendukung masyarakat untuk memahami aset kripto secara lebih bijak,” tambahnya.