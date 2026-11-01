Indodax Rampungkan Pemeriksaan Keamanan, Layanan Kembali Pulih

jpnn.com, JAKARTA - CEO INDODAX William Sutanto memastikan seluruh dana, aset kripto dan data member tetap aman setelah proses mitigasi dan pemeriksaan keamanan menyusul anomali yang terdeteksi pada 29 Oktober 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, tidak ditemukan kehilangan aset, transfer tidak sah, maupun kebocoran data member, sementara potensi ancaman telah berhasil dinetralisir.

William menjelaskan tim mendeteksi indikasi aktivitas tidak wajar.

Sebagai langkah preventif, INDODAX kemudian menghentikan sementara layanan deposit dan penarikan untuk memberikan ruang bagi tim keamanan melakukan investigasi dan memastikan tidak ada risiko lanjutan sebelum layanan kembali dibuka.

“Pendekatan yang kami lakukan adalah se-konservatif mungin. Ketika melihat potensi anomali, kami memilih menghentikan sementara layanan terkait terlebih dahulu agar tim dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Prioritas kami sejak awal adalah memastikan aset dan data member tetap aman sebelum layanan kembali dibuka,” ujar William.

Dalam proses penanganan, INDODAX melakukan mitigasi dan evaluasi terhadap sejumlah infrastruktur utama, termasuk sistem trading, wallet, dan akun.

Hasil pemeriksaan menunjukkan aktivitas yang terdeteksi tidak berkembang menjadi transaksi maupun perpindahan aset secara tidak sah. Dana, aset kripto, dan data member tetap aman selama proses tersebut.

Setelah proses perbaikan, asesmen, dan verifikasi keamanan selesai, INDODAX mulai membuka layanan secara bertahap pada Sabtu, 31 Oktober 2026 mulai pukul 14.00 WIB.