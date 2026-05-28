Indodax Salurkan Kurban ke Daerah Terdampak Bencana di Aceh

jpnn.com, ACEH - INDODAX kembali berbagi kebahagiaan dengan masyarakat di wilayah terdampak bencana di Aceh di momen IdulAdha.

Melalui program CSR bertajuk 'INDODAX Untuk Indonesia: Kurban Pelosok Negeri', INDODAX bersama AyoBantu dan Sekolah Relawan menyalurkan hewan kurban ke sejumlah wilayah yang memiliki keterbatasan akses distribusi kurban.

Sebanyak 15 hewan kurban yang terdiri dari 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing didistribusikan ke lima titik di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur.

Baca Juga: Indodax Rayakan Bitcoin Pizza Day 2026 Bersama Komunitas

Program ini menjangkau sedikitnya 584 kepala keluarga penerima manfaat di wilayah yang sebelumnya terdampak bencana dan memiliki keterbatasan akses bantuan.

Chief Marketing Officer INDODAX, Aloysia Dian mengatakan program ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk terus menghadirkan kepedulian sosial secara nyata kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di Aceh.

“Kami berharap program ini bisa menjadi salah satu titik kebahagiaan bagi masyarakat penerima manfaat. Lebih dari itu, kami ingin menunjukkan bahwa saudara-saudara kita di daerah terdampak bencana di Aceh tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita semua. Mudah-mudahan langkah kecil ini dapat terus berlanjut dan membawa manfaat bagi lebih banyak masyarakat ke depannya,” ujar Aloysia.

Program ini menjadi bagian dari inisiatif berkelanjutan “INDODAX Untuk Indonesia” yang sebelumnya juga aktif menyalurkan bantuan sosial ke berbagai wilayah terdampak bencana di Indonesia.

Lokasi distribusi kurban mencakup Alur Tani 1 dan Rongoh di Kecamatan Tamiang Hulu, Blang Kandis di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, serta Alue Rincong di Kecamatan Pante Bidari dan Batu Sumbang di Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur.