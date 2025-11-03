Indofood Dorong Inovasi dan Kolaborasi Berkelanjutan di IdeaFest 2025

jpnn.com, JAKARTA - Festival kreatif tahunan IdeaFest 2025 resmi digelar dengan tema “(Cult)ivate The Culture”, mengusung semangat kolaborasi, kreativitas, dan inspirasi bagi generasi muda Indonesia.

Ajang ini menjadi wadah bertemunya pelaku industri kreatif, inovator, dan komunitas untuk membangun budaya baru yang berkelanjutan.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) kembali ambil bagian dengan menghadirkan konsep “House of Flavour” di area Rumah Indofood.

Melalui kegiatan interaktif seperti permainan “Kulak-Kulik” bersama Indomie, Pop Mie, Indomilk, dan Chitato Lite, kompetisi digital Photo Hunt, hingga photo booth Polaroid, Indofood ingin menghadirkan pengalaman yang seru dan inspiratif bagi pengunjung.

Fierman Authar, Head of Consumer Engagement Marketing Indofood, mengatakan partisipasi Indofood di IdeaFest merupakan bentuk nyata dukungan terhadap semangat kolaborasi dan keberlanjutan.

“Kehadiran kami melalui empat brand unggulan yaitu Indomie, Pop Mie, Chitato Lite, dan Indomilk adalah wujud komitmen Indofood untuk menumbuhkan nilai positif, inovasi, dan kebersamaan di kalangan generasi muda,” ujarnya.

Sejalan dengan semangat kebaikan berkelanjutan, Indofood juga menjalin kolaborasi dengan Rekosistem dalam mengelola sampah acara IdeaFest 2025.

Kerja sama ini bertujuan memastikan pengelolaan event waste dilakukan secara bertanggung jawab sesuai prinsip ekonomi sirkular.