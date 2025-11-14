Indofood Hadirkan Rumah Inovasi F&B di SIAL Interfood 2025
jpnn.com, JAKARTA - PT Indofood Sukses Makmur Tbk kembali berpartisipasi dalam pameran internasional SIAL Interfood 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, dengan mengusung tema “Semua Ada di Rumah Indofood.”
Tema ini mencerminkan posisi Indofood sebagai Total Food Solution Company yang menyediakan beragam kebutuhan industri makanan dan minuman (F&B) dalam satu ekosistem terpadu.
Partisipasi Indofood di SIAL Interfood selalu menjadi agenda tahunan yang dinantikan pelaku bisnis. Tahun ini, Indofood memperluas konsep “Rumah Indofood” dengan menghadirkan lebih banyak kategori produk dan inovasi rasa.
“Kami ingin para pelaku usaha melihat Indofood sebagai mitra yang menyediakan solusi lengkap, mulai dari bahan baku hingga produk siap konsumsi,” ujar Head of Consumer Engagement Marketing Indofood, Fierman Authar.
Indofood menampilkan portofolio besar dari berbagai kelompok usaha, mulai dari Bogasari hingga Grup CBP, serta aneka bumbu dan sambal.
Pengunjung juga disuguhi pengalaman terintegrasi melalui demo kuliner, diskusi bisnis, serta konsultasi produk dengan tim ahli Indofood.
“Kami ingin memberikan inspirasi baru bagi UMKM dan pelaku F&B dengan menunjukkan bagaimana produk Indofood dapat diolah menjadi menu bernilai jual,” kata Fierman.
Booth Indofood dirancang menyerupai sebuah “rumah besar” dengan empat area utama: Live Kitchen, Product Showcase Area, Live Shopping Area, dan Business Lounge.
Indofood hadir di SIAL Interfood 2025 dengan konsep “Rumah Indofood” sebagai solusi lengkap bagi pelaku F&B.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sanwoo Tampilkan Inovasi Pendingin untuk Industri F&B di SIAL Interfood 2025
- Hadir di SIAL Interfood 2025, KARA Dorong Ekspor Produk Kelapa Lokal
- SIAL InterFOOD 2025 Dorong UMKM Lokal Tembus Pasar Global
- SIAL Interfood 2025: Penggerak Ekonomi MICE & Jembatan Ekspor UMKM Pangan Global
- Indofood Dorong Inovasi dan Kolaborasi Berkelanjutan di IdeaFest 2025
- 96 Mahasiswa Terima Dana Riset Pangan dari Program IRN 2025–2026