Indofood Hadirkan Rumah Inovasi F&B di SIAL Interfood 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Indofood Sukses Makmur Tbk kembali berpartisipasi dalam pameran internasional SIAL Interfood 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, dengan mengusung tema “Semua Ada di Rumah Indofood.”

Tema ini mencerminkan posisi Indofood sebagai Total Food Solution Company yang menyediakan beragam kebutuhan industri makanan dan minuman (F&B) dalam satu ekosistem terpadu.

Partisipasi Indofood di SIAL Interfood selalu menjadi agenda tahunan yang dinantikan pelaku bisnis. Tahun ini, Indofood memperluas konsep “Rumah Indofood” dengan menghadirkan lebih banyak kategori produk dan inovasi rasa.

“Kami ingin para pelaku usaha melihat Indofood sebagai mitra yang menyediakan solusi lengkap, mulai dari bahan baku hingga produk siap konsumsi,” ujar Head of Consumer Engagement Marketing Indofood, Fierman Authar.

Indofood menampilkan portofolio besar dari berbagai kelompok usaha, mulai dari Bogasari hingga Grup CBP, serta aneka bumbu dan sambal.

Pengunjung juga disuguhi pengalaman terintegrasi melalui demo kuliner, diskusi bisnis, serta konsultasi produk dengan tim ahli Indofood.

“Kami ingin memberikan inspirasi baru bagi UMKM dan pelaku F&B dengan menunjukkan bagaimana produk Indofood dapat diolah menjadi menu bernilai jual,” kata Fierman.

Booth Indofood dirancang menyerupai sebuah “rumah besar” dengan empat area utama: Live Kitchen, Product Showcase Area, Live Shopping Area, dan Business Lounge.