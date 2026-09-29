Indofood & Rekosistem Hadirkan Waste Station untuk Pemilahan dan Pengumpulan Sampah

jpnn.com, JAKARTA - PT Indofood Sukses Makmur Tbk bersama Rekosistem meluncurkan Waste Station Indofood di kawasan RDTX Place, Satrio, Jakarta Selatan.

Waste Station itu sebagai salah satu inisiatif untuk memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas pengumpulan sampah terpilah.

Fasilitas atau titik pengumpulan sampah terpilah itu ditempatkan di area publik dengan potensi partisipasi masyarakat yang tinggi.

Melalui fasilitas tersebut, masyarakat difasilitasi agar lebih mudah memilah dan menyetorkan sampah untuk selanjutnya dikelola secara bertanggung jawab.

Inisiatif Waste Station merupakan bagian dari kampanye Langkah Untuk Bumi Indofood, sebagai upaya proaktif untuk mendukung Indofood pengelolaan sampah kemasan pascakonsumsi melalui berbagai pendekatan, mulai dari kampanye, edukasi, pengumpulan hingga pengelolaan dan daur ulang sampah.

Program itu juga menjadi bagian dari kolaborasi Indofood dengan Rekosistem melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR).

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Direktur Pengurangan Sampah dan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup Agus Rusly mengatakan pihaknya mengapresiasi Indofood dan Rekosistem atas kolaborasi dalam menyediakan layanan pengumpulan sampah terpilah yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

“Kehadiran Waste Station Indofood ini penting untuk menghubungkan kebiasaan memilah sampah kemasan dari sumber dengan pemanfaatan material dalam rantai daur ulang. Selamat atas peresmian Waste Station Indofood RDTX Place”, ucap Agus.