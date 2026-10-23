Indogula Jayabaya Dapat Kucuran Dana, Koperasi Kana Bidik Pabrik Gula Terbesar

jpnn.com, JAKARTA - PT Indogula Jayabaya, anak perusahaan Koperasi Kana di industri gula merah berbahan baku tebu, memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT ORIX Indonesia Finance untuk mendukung pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas produksi.

Fasilitas pembiayaan itu diberikan setelah PT Indogula Jayabaya melalui proses penilaian kelayakan.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari rencana perusahaan untuk memperbesar skala usaha dan meningkatkan kapasitas produksi gula merah berbahan baku tebu.

PT ORIX Indonesia Finance merupakan bagian dari ORIX Corporation, grup jasa keuangan asal Jepang yang berdiri pada 1964 dan beroperasi di Indonesia sejak 1975.

Kemitraan ini diharapkan memperkuat jaringan bisnis Koperasi Kana sekaligus mendukung rencana pertumbuhan PT Indogula Jayabaya.

Selain pembiayaan, Koperasi Kana menggandeng Nextcore Innovative Solutions sebagai konsultan bisnis untuk mendampingi perencanaan dan pengembangan usaha.

Pendampingan tersebut mencakup penyusunan rencana pertumbuhan, penguatan kesiapan bisnis, serta optimalisasi potensi perusahaan.

Ketua Koperasi Kana Jonathan Danang Wardhana mengatakan, pengembangan PT Indogula Jayabaya merupakan bagian dari strategi koperasi untuk memperbesar peran di industri gula merah nasional.