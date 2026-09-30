Indogula Jayabaya Tambah Mesin, Koperasi Kana Bidik Pasar Ekspor

jpnn.com, JAKARTA - Indogula Jayabaya mulai mengoperasikan mesin baru pada fasilitas produksi Tahap 2 untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pabrik.

Investasi tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan memperbesar skala usaha dan mempersiapkan ekspansi pasar, termasuk ke pasar ekspor.

Perkembangan fasilitas produksi tersebut diperkenalkan melalui kegiatan Machine Launch & Factory Tour yang diikuti anggota dan calon anggota Koperasi Kana.

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Peserta mendapat kesempatan melihat langsung fasilitas produksi sekaligus mengetahui perkembangan investasi yang dilakukan Indogula Jayabaya.

Ketua Koperasi Kana Jonathan Danang Wardhana, mengatakan kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada anggota dan calon anggota untuk melihat secara langsung perkembangan bisnis sektor riil yang dibangun koperasi.

Menurutnya, penambahan mesin Tahap 2 menjadi bagian dari persiapan perusahaan untuk meningkatkan skala produksi.

“Kami ingin peserta tidak hanya mendengar tentang bisnis yang sedang dibangun, tetapi bisa melihat sendiri proses dan hasil investasinya. Mesin Tahap 2 ini bukan hanya penambahan peralatan produksi, tetapi bagian dari persiapan Indogula Jayabaya untuk tumbuh dengan skala yang lebih besar dan menjangkau pasar yang lebih luas,” ujar Jonathan.

Mesin Tahap 2 tersebut dibuat dengan standar manufaktur pabrik di China. Proses pengerjaan hingga instalasi dilakukan dengan pengawasan tenaga ahli dari China untuk memastikan teknologi dan spesifikasi yang diterapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.