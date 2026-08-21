Indokids Festival 2026 Segera Digelar, Hadirkan 200 Brand Ternama

jpnn.com, BANDUNG - Indokids Festival 2026 akan segera digelar di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, pada 27-30 Agustus 2026 mendatang.

Pameran produk ibu, bayi, dan anak terbesar di Kota Bandung tersebut siap kembali hadir dengan skala yang jauh lebih spektakuler.

Menariknya, Indokids Festival 2026 menghadirkan 200+ brand terkurasi, mulai dari kebutuhan maternity, perlengkapan bayi baru lahir, hingga edukasi anak.

Sederet nama besar industri ibu dan anak dipastikan hadir meramaikan lantai pameran, antaranlain Mom Uung, Moell, Bebiso, Bumbu Bunda, Libby, Baby Happy, Milna, Kodomo,

DeReLi, Babysical, Taka Bookstore, dan ratusan brand unggulan lainnya.

Pengunjung dapat menikmati diskon spektakuler hingga 90%, promo clearance sale, hingga paket bundling eksklusif yang hanya bisa didapatkan selama acara berlangsung.

"Kami ingin Indokids Festival 2026 menjadi lebih dari sekadar tempat berbelanja. Mengusung tema Treasure Hunt, festival ini kami rancang sebagai ruang eksplorasi, kegembiraan, dan solusi menyeluruh bagi para orang tua cerdas di Jawa Barat untuk memenuhi seluruh kebutuhan si kecil dengan penawaran terbaikndi bawah satu atap," ungkap Nathalia Sundjaya, General Manager Indokids dalam keterangan resmi.

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Tahun ini, Indokids Festival mendobrak batas konsep expo konvensional. Tidak hanya memanjakan hasrat belanja para smart parents, acara ini dirancang menjadi destinasi liburan keluarga yang lengkap.

Seperti, Festival Kuliner & Entertainment bersama Sunbeam: Menghadirkan 40+ kurasi tenant F&B kekinian untuk memanjakan lidah keluarga, lengkap dengan aneka perlombaan panggung, karaoke, dan program hiburan interaktif.