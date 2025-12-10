Indomaret Hadir Beri Dukungan Moral & Bantuan Bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Indomaret hadir untuk mendampingi warga yang terdampak bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar).

Banjir dan longsor yang melanda di wilayah tersebut beberapa waktu lalu membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat.

Banyak keluarga terpaksa mengungsi, sementara sebagian lainnya masih berusaha memulihkan rumah dan aktivitas mereka.

Di tengah situasi yang tidak mudah ini, Indomaret hadir untuk mendampingi dan membantu warga yang terdampak.

Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Indomaret menyalurkan bantuan ke berbagai lokasi bencana dengan mengirimkan tandu, roti Mr. Bread serta paket sembako berisi air mineral, mi instan, minyak goreng, dan beras.

Tim Indomaret bergerak langsung ke lapangan, menjangkau masyarakat di sekitar toko maupun posko-posko bencana.

Kehadiran ini bukan hanya untuk menyerahkan bantuan, tetapi juga untuk memberikan dukungan moral dan memastikan masyarakat tidak menghadapi masa sulit ini sendirian.

Marcomm Executive Director PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Bastari Akmal mengatakan di masa seperti ini, hal yang paling penting adalah saling mendukung.