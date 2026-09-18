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Indomobil eMotor Sprinto Raih Anugerah Ekonomi Hijau 2026

Indomobil eMotor Sprinto Raih Anugerah Ekonomi Hijau 2026
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Indomobil eMotor raih penghargaan Ekonomi Hijau 2026. Foto: emotor

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah riuh jalanan kota dan asap knalpot harian, ada harapan baru yang pelan-pelan merayap: mobilitas yang bersih, hening, dan ramah lingkungan.

Semangat itulah yang membawa Indomobil eMotor Sprinto meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau 2026.

Ajang tersebut menjadi panggung apresiasi bagi para pelaku industri yang konsisten memberi dampak positif bagi bumi dan perekonomian nasional.

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Bagi Indomobil, penghargaan adalah pengingat atas komitmen panjang membangun ekosistem berkendara yang lebih bersahabat dengan alam.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan solusi mobilitas yang relevan, sekaligus merawat ekosistem kendaraan listrik berkelanjutan," ujar CEO PT. Indomobil Emotor Internasional Pius Wirawan dalam keterangannya, Jumat (18/9).

Pius percaya mengubah wajah transportasi kota tidak cukup hanya dengan menjual unit kendaraan.

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Semuanya harus bergerak bersama sebagai satu ekosistem: dari kesiapan produk, jaringan purna jual, hingga keterlibatan industri lokal.

Kawan Setia Mobilitas Perkotaan

Indomobil eMotor Sprinto meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau 2026 pada awal September 2026

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