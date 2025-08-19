Indomobil Gandeng JAC Motor Meramaikan Pasar Kendaraan Niaga Listrik di Indonesia

jpnn.com - Indomobil kembali menggandeng satu brand asal Tiongkok, yaitu JAC Motor yang akan bermain di segmen kendaraan niaga listrik.

Bisnis JAC Motor dikembangkan melalui kemitraan strategis dengan Indomobil Group yang merupakan perusahaan dengan fokus percepatan terhadap adopsi kendaraan listrik di sektor komersial dan logistik di tanah air.

“Sebagai produsen otomotif dengan pengalaman global yang luas dan fokus pada inovasi kendaraan listrik, kami melihat potensi besar di pasar Indonesia yang dinamis dan berkomitmen pada energi bersih."

"Kami sangat antusias memperkenalkan JAC Motors secara resmi di Indonesia,” kata COO of Indomobil JAC Reggie Kurnia, dalam peluncurannya di Jakarta, Selasa (19/8).

Pada langkah pertama, Indomobil JAC memperkenalkan tiga model kendaraan niaga berbasis baterai murni (EV), meliputi double cab Trekker T9, pikap MetroMover N35, dan UrbanMover N90.

Trekker T9 EV merupakan kendaraan double cab yang diklaim ideal untuk memenuhi kebutuhan transportasi barang yang fleksibel di berbagai medan.

Hadir dengan dukungan fitur 4×4 yang dibekali dual motor, kendaraan tersebut juga memiliki kemampuan pengisian cepat DC 100 kW yang memungkinkan untuk mengisi ulang baterai dari 20 persen hingga 80 persen hanya dalam waktu 40 menit.

Model kedua, UrbanMover N90 ialah truk ringan serbaguna yang menawarkan kapasitas angkut optimal dan jarak tempuh mumpuni.