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Indonesia All Stars Umumkan Skuad Kontra Aston Villa, Perpaduan Pemain Muda dan Senior

Indonesia All Stars Umumkan Skuad Kontra Aston Villa, Perpaduan Pemain Muda dan Senior
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Skuad Aston Villa saat menjalani tur pramusim 2026 melawan Real Sociedad. Foto: X/@AVFCOfficial

jpnn.com - Kesempatan emas akan dinikmati para pemain Indonesia All Stars saat berhadapan dengan Aston Villa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (1/8/2026).

Duel ini menjadi panggung pembuktian bagi para bintang Liga Indonesia dan para wonderkid Tanah Air untuk menunjukkan kemampuan mereka saat menghadapi salah satu klub elite Premier League.

Pelatih Indonesia All Stars Kurniawan Dwi Yulianto menegaskan pertandingan melawan Aston Villa bukan hanya soal hasil akhir. 

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Menurutnya, para pemain harus memanfaatkan kesempatan langka ini untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kualitas permainan di level internasional.

"Kami ingin memberikan pertandingan yang menarik. Menghadapi Aston Villa tentu menjadi pengalaman berharga bagi seluruh pemain dan kami akan berusaha memberikan perlawanan terbaik," ujar Kurniawan.

Skuad Indonesia All Stars sendiri dihuni kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang sedang naik daun. 

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Ezra Walian dipercaya menjadi kapten tim, didukung pemain-pemain seperti Jordy Wehrmann, Ze Valente, Sho Yamamoto, Hasyim Kipuw, Brandon Scheunemann, hingga Kurniawan Kartika Ajie yang mengisi posisi penjaga gawang.

Perhatian juga mengarah ke lini depan yang dipenuhi pemain muda potensial. 

Indonesia All Stars akan menghadapi Aston Villa di Stadion GBK. Berikut ini daftar pemainnya yang merupakan kombinasi pemain muda dan senior.

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