Indonesia Andalkan 13 Wakil di Australia Open 2025

jpnn.com - Indonesia menurunkan 13 wakilnya pada ajang Australia Open 2025 yang berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Selasa (18/11/2025).

Australia Open menjadi salah satu turnamen yang wajib dimaksimalkan para pemain untuk menjaga peringkat dan konsistensi performa.

Di sektor tunggal putra, Indonesia menurunkan tiga pemain, yakni Jonatan Christie, Alwi Farhan, dan Yohanes Saut Marcellyno.

Ketiganya kini menjadi tumpuan utama setelah tiga nama seperti Anthony Ginting, Mohammad Zaki Ubaidillah, dan Chico Aura Dwi Wardoyo absen karena alasan kesiapan dan kondisi fisik.

Jojo -sapaan Jonatan Christie- yang berstatus sebagai pemain senior tentu diharapkan menjadi pembimbing bagi para juniornya.

Adapun Alwi dan Saut, dua talenta muda yang sedang naik daun, membawa motivasi besar untuk unjuk kemampuan di level elite.

Situasi lebih menantang terjadi di tunggal putri. Indonesia hanya menyisakan satu wakil, Putri Kusuma Wardani.

Pemain yang karib disapa Putri KW itu menjadi satu-satunya harapan setelah Gregoria Mariska Tunjung memilih mundur untuk memulihkan kondisi fisiknya.