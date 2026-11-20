jpnn.com - Final DBL Jakarta 2026 kembali akan digelar di Indonesia Arena.

Ini menjadi kali keempat secara beruntun ajang basket antarsekolah terbesar di Jakarta tersebut berlangsung di arena berkapasitas 16 ribu penonton itu.

Di sektor putra, Raffles Christian School akan menghadapi SMA Jubilee Jakarta.

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Sementara itu, di sektor putri, SMA Al Ma’ruf mencoba mematahkan dominasi SMA Jubilee Jakarta yang tercatat sudah lima musim beruntun melangkah ke partai final.

Wakil Direktur DBL Indonesia Donny Rahardian menyebut tampil di Indonesia Arena kini menjadi impian banyak pebasket muda di Jakarta.

Karena itu, pihaknya berupaya menyediakan wadah kompetisi terbaik agar para pemain dapat berlatih dan mengembangkan kemampuan demi mewujudkan impian tampil di hadapan ribuan penggemar.

“DBL berupaya menghadirkan ekosistem kompetisi yang tidak hanya memberikan pengalaman bertanding, tetapi juga menanamkan nilai-nilai positif kepada para peserta," ujar Donny.

Partai final DBL Jakarta 2026 di Indonesia Arena dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (21/11), mulai pukul 14.00 WIB.