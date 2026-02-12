Indonesia-Australia Menuju Kemitraan Dewasa
Oleh: Laurens Ikinia - Peneliti di Institute of Pacific Studies dan Dosen Hubungan Internasional UKI, Jakarta
jpnn.com - Jarak antara Indonesia dan Australia, di atas peta, terlihat dekat-hanya dipisahkan oleh Selat Timor yang sempit.
Namun, di atas panggung geopolitik, jarak psikologis antara kedua negara itu kerap terasa seperti samudera.
Hubungan kedua negara boleh disebut sebagai “persahabatan paksa”-sebuah ikatan yang terbentuk bukan karena cinta pada pandangan pertama, tetapi karena kesadaran akan realitas geografis yang tak terbantahkan.
Kedua negara adalah tetangga yang tidak bisa memilih, tetapi harus hidup bersama.
Dalam dua dekade terakhir, hubungan yang dulu diwarnai fluktuasi dramatis, kecurigaan mendalam, dan krisis diplomatik berulang, mulai menunjukkan tanda-tanda kedewasaan baru.
Ini bukanlah kisah transformasi linear menuju harmoni, melainkan sebuah evolusi pragmatis menuju kemitraan strategis yang lebih terlembagakan, kompleks, dan-meski tetap rapuh-lebih realistis.
Dinamika global, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang semakin panas, telah memaksa Jakarta dan Canberra untuk menata ulang cara kedua negara berinteraksi.
Garuda dan Kanguru belajar bahwa hubungan ini tidak lagi sekadar tentang mengelola krisis, tetapi tentang membangun fondasi bersama untuk menghadapi masa depan yang tak terduga.
Jarak antara Indonesia dan Australia, di atas peta, terlihat dekat-hanya dipisahkan oleh Selat Timor yang sempit.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dunia Hari Ini: Ilmuwan Warga dari Berbagai Negara Mengerjakan Fosil Berusia 100 Juta Tahun di Australia
- Komunitas Muslim Australia Marah Atas Tindakan Polisi dalam Insiden Salat Berjemaah di Sydney
- Ratapan di Tanah Perjanjian
- Dunia Hari Ini: Presiden Israel ke Australia, Unjuk Rasa Besar Bakal Pecah di Mana-Mana
- Papua Melampaui Nubuat Ottow dan Geissler
- Sebut Indonesia-Australia Lebih dari Sekadar Mitra, PM Albanese: Sahabat Dekat