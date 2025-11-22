menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Global » Indonesia Bahas Kerja Sama Restorasi & Rehabilitasi Hutan dengan Swasta Internasional

Indonesia Bahas Kerja Sama Restorasi & Rehabilitasi Hutan dengan Swasta Internasional

Indonesia Bahas Kerja Sama Restorasi & Rehabilitasi Hutan dengan Swasta Internasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Delegasi Indonesia membahas peluang kerja sama rehabilitasi dan restorasi hutan-lahan dengan perusahaan swasta asing. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, BRASIL - Delegasi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di COP30 UNFCCC, Direktur Rehabilitasi Mangrove, Ristianto Pribadi beserta Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Krisdianto mengadakan pertemuan dengan Mr. Tao Liu dan Mr. Tao Liu dari Private Sector yang berkantor di Dubai dan Beijing.

Pertemuan di sela-sela COP30 UNFCCC tersebut untuk membahas peluang kerja sama dalam mendukung program restorasi dan rehabilitasi hutan di Indonesia.

Salah satu perusahaan berbasis di Tiongkok (SWF), menyampaikan minatnya yang kuat untuk berinvestasi dalam program rehabilitasi dan restorasi hutan dan lahan di Indonesia.

Baca Juga:

Menurut Krisdianto, perusahaan tersebut memiliki pengalaman dalam proyek-proyek restorasi di berbagai negara, termasuk Uzbekistan, Uganda, Mauritania, dan Uni Emirat Arab, yaitu melakukan penanaman di gurun.

Kementerian Kehutanan menyambut baik ketertarikan sektor swasta tersebut dan menawarkan peluang kerja sama melalui program rehabilitasi mangrove yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Kedua pihak sepakat untuk memulai penjajakan kolaborasi ini melalui pengembangan pilot project sebagai tahap awal.

Baca Juga:

Kementerian Kehutanan berharap keterlibatan sektor swasta dapat memperkuat upaya restorasi hutan Indonesia serta mendorong kontribusi nyata terhadap mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. (cuy/jpnn)

 
Berita Selanjutnya:
APP Group Tegaskan Komitmen Jaga Kelestarian Hutan di Forum COP30

Delegasi Indonesia membahas peluang kerja sama restorasi dan rehabilitasi hutan bersama pihak swasta internasional.


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI