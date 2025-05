Indonesia Bakal Ekspor Beras ke Malaysia, Lalu ke Negara ASEAN Lain

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia siap mengekspor beras ke negara anggota ASEAN lainnya, setelah membuka keran ekspor beras ke Malaysia.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan bahwa ekspor beras ke negeri jiran tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kalau negara sahabat, negara tetangga apalagi, butuh beras, akan kami siapkan,” ucap Amran dalam acara syukuran 4 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP), di Jakarta, Jumat.

Meskipun demikian, Amran menegaskan bahwa rencana mengekspor beras ke negara tetangga juga harus memastikan kebutuhan beras di dalam negeri sudah terpenuhi.

Ia menuturkan ekspor beras akan dilakukan oleh pemerintah hanya bila kebutuhan domestik sudah terpenuhi.

“Pasti, pasti prioritas di dalam negeri dahulu,” ucapnya.

Baca Juga: Mentan Amran Sulaiman Tegaskan akan Cabut Izin Penjual Pupuk Bersubsidi di Atas HET

Saat ini, Amran mengungkapkan bahwa telah dijalin kerja sama ekspor beras ke Malaysia antarbisnis (business to business/B-to-B). Indonesia nantinya akan mengekspor beras ke Malaysia sebesar 2 ribu ton per bulan atau 24 ribu ton per tahun.

Soal kapan ekspor tersebut akan dimulai, Amran membebaskannya kepada pelaku bisnis yang terlibat.