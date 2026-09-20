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Indonesia Baru Raih 3 Perunggu di Asian Games 2026 hingga Minggu Siang

Indonesia Baru Raih 3 Perunggu di Asian Games 2026 hingga Minggu Siang
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Seraf Naro Siregar (kanan belakang) naik podium Asian Games 2026. Foto: NOC Indonesia

jpnn.com - AICHI - Kontingen Indonesia mengumpulkan tiga medali Asian Games 2026 hingga Minggu (20/9) siang WIB.

Seraf Naro Siregar mempersembahkan medali perdana untuk kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026 dari cabang olahraga wushu.

Atlet kelahiran 17 September 2001 itu meraih medali perunggu pada nomor Men’s Changquan di Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Minggu (20/9).

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Pada nomor changquan tercatat atlet Makau, yakni Chi Hin Kuong meraih medali emas dan rekannya Chi Kuan Song berhak membawa pulang perak.

Dari cabang olahraga teqball Yoga Ardika Putra mempersembahkan medali perunggu seusai lawannya asal Kuwait, yakni Zaid Eidan mengundurkan diri.

Kegemilangan Yoga tidak diikuti oleh pasangan Husni Uba/La Ode Mardani M yang harus puas menghuni peringkat keempat seusai kalah menghadapi pasangan Kuwait Basel/Al Qattan Abdulwahab dengan skor 1-2 (5-12, 12-7, 10-12).

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Dari cabang olahraga soft tennis, tim beregu putra mendulang medali perunggu seusai kalah dari Jepang di semifinal dengan skor 0-2.

Pada laga perdana Tio Hutauruk/Fernando Sanger harus mengakui keunggulan Takafumi Uchimoto/Takuya Kurosaka 1-5 (1-4, 0-4, 4-6, 5-3, 0-4, 4-6).

Indonesia sejauh ini cuma bisa mendulang 3 perunggu Asian Games 2026 hingga Minggu (20/9) siang WIB.

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