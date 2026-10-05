Indonesia Bawa Model Ekonomi Berbasis Alam ke Bangkok Climate Action Week 2026

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) menghadirkan Paviliun Ekonomi Berbasis Alam (Nature Based-Economy) di Bangkok Action Climate Week (BKKCAW) di Lumphini Park, Bangkok, Thailand, pada 5-7 Oktober 2026.

Direktur Eksekutif KEM Fito Rahdianto mengatakan paviliun ini memberikan ruang seluas-luasnya bagi para pemangku hak dan kepentingan untuk saling bercerita, berbagi pengalaman dan solusi iklim sesuai kerentanan wilayah masing-masing.

Menurut Fito, kehadiran Paviliun Ekonomi Berbasis Alam ini sebagai bukti keaktifan masyarakat Indonesia untuk terlibat dan membangun nilai ekonomi yang lahir dari kemitraan dengan ekosistem terdekat.

Kehadiran paviliun ini juga menjadi buktinyata keterhubungan, rasa berbagi, dan solidaritas negara-negara Selatan (Global South) dalam aksi iklim dan keberlanjutan global.

"Kami meyakini strategi aksi iklim tidak boleh bersifat tertutup atau terisolasi, melainkan melalui kolaborasi aktif antar pihak,” kata Fito, Senin, 5 Oktober 2026.

Selama perhelatan ini, Paviliun Ekonomi Berbasis Alam akandiisi dengan berbagai kegiatan mulai dari diskusi kolaboratif, pameran produk, serta aksi solidaritas merespons dampak krisisiklim di Asia Tenggara.

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Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari pegiat masyarakat sipil, jurnalis, pengusaha sosial, investor berdampak, seniman dan peneliti dari berbagai negara di Global South.

Negara Global South, termasuk Indonesia, mengalami kerentanan struktural, urbanisasi cepat yang kurang terencana, dan infrastruktur adaptasi iklim yang terbatas.