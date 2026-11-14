Indonesia Bawa Solusi Iklim Berskala Besar ke COP31, PLN Tunjukkan Aksi Nyata Transisi Energi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia menunjukkan berbagai aksi nyata penanganan perubahan iklim yang tengah diimplementasikan di dalam negeri dalam agenda Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.

Salah satunya melalui percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menurunkan emisi karbon menuju net zero emissions.

Berbagai langkah transformasi tersebut menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam menghadirkan solusi iklim berskala besar yang tidak hanya berorientasi pada target, tetapi juga diwujudkan melalui aksi dan kolaborasi lintas sektor.

Hal tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo saat membuka Paviliun Indonesia dalam COP31 di Antalya, Turki, Senin (9/11).

"Indonesia hadir di COP31 dengan membawa pesan yang jelas, Indonesia Menghadirkan Solusi Iklim Berskala Besar. Tema paviliun kita, ‘Indonesia: House of Climate Solutions’, mencerminkan tekad kita untuk mengubah ambisi iklim menjadi aksi nyata yang bermakna. Langkah kita dipandu oleh tiga prioritas yang saling terhubung, memperkuat ketahanan iklim, memajukan aksi kolaboratif, serta menempuh jalur strategis menuju net zero emissions,” ungkap Hashim.

Hashim menegaskan bahwa Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa komitmen iklim tidak berhenti pada target dan wacana, melainkan diwujudkan melalui implementasi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami ingin dunia melihat bahwa Indonesia tidak sekadar berbicara tentang berbagai kemungkinan; kami bekerja nyata untuk mewujudkannya, membuktikan kata-kata lewat tindakan, walking the talk. Perubahan iklim tidak mengenal batas wilayah, begitu pula tekad kita untuk mengatasinya. Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi tantangan ini sendirian,” ujar Hashim.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Presiden COP31, Murat Kurum, dalam pembukaan konferensi menekankan pentingnya mengubah komitmen global menjadi aksi konkret yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.