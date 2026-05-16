Indonesia-Belarus Perkuat Kerja Sama Perdagangan-Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Belarus merupakan mitra strategis Indonesia di kawasan Eurasia Timur dan menjadi salah satu pintu masuk penting menuju pasar Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).

Hal itu diungkapkan Airlangga saat pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Republik Belarus Alexander Turchin guna membahas penguatan kerja sama di sektor perdagangan hingga pangan.

Airlangga juga menyambut rencana kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada awal Juli 2026 mendatang.

Persiapan kunjungan saat ini tengah berjalan, termasuk penyelesaian sejumlah agenda penting yang diharapkan dapat dituntaskan selama kunjungan berlangsung, terutama terkait Peta Jalan (Roadmap) Kerja Sama Belarus-Indonesia.

"Indonesia juga siap menyambut kunjungan delegasi bisnis Belarus ke Indonesia pada rangkaian kunjungan presiden Belarus," ujar Airlangga dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat.

Belarus dinilai memegang posisi signifikan dalam mendukung agenda industrialisasi, ketahanan pangan, dan diversifikasi pasar Indonesia.

Negara tersebut dikenal memiliki basis industri manufaktur yang kuat dengan kontribusi sektor manufaktur mencapai sekitar 20,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2024.

Selain itu, Belarus juga memiliki keunggulan dalam pengembangan agroindustri dan mekanisasi pertanian yang mendukung ketahanan pangan nasional, termasuk tingkat swasembada pangan yang mencapai 96 persen.