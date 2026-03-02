menu
Indonesia Berduka: Try Sutrisno Meninggal Dunia

Dokumentasi - Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno meninggal dunia wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada Senin (2/3) pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Informasi mengenai wafatnya Try Sutrisno disampaikan melalui pesan berantai yang dikirimkan atas nama keluarga dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Kabar meninggalnya Try Sutrisno juga telah dibenarkan beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Dalam informasi tersebut, jenazah Wapres Ke-6 Try Sutrisno akan dimandikan di RSPAD, kemudian dibawa ke rumah duka di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat.

"Mohon dimaafkan segala kesalahan dan khilaf almarhum semasa hidup. Semoga amal ibadah Almarhum diterima di sisi Allah SWT. Kami mohon doa dari Bapak Ibu sekalian agar Almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya. Amin, Amin, Amin YRA," demikian petikan isi pesan berantai yang mengabarkan wafatnya Wapres Ke-6 Try Sutrisno dari pihak keluarga. (antara/jpnn)

Wapres ke-6 RI Try Sutrisno meninggal dunia pada Senin pagi di RSPAD Gatot Soebroto.


Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

