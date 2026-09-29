Indonesia Berjaya di WorldSkills Shanghai 2026, Mendikdasmen: SDM Vokasi Mampu Bersaing
jpnn.com, JAKARTA - Prestasi peserta pendidikan vokasi Indonesia kembali mendapat pengakuan di tingkat internasional.
Delegasi Indonesia berhasil membawa pulang sembilan penghargaan dalam ajang WorldSkills Competition ke-48 di Shanghai, China, yang berlangsung pada 2026.
Capaian tersebut terdiri dari satu medali perak, dua medali perunggu, serta enam penghargaan Medallion for Excellence.
Prestasi itu diraih setelah para peserta Indonesia bersaing dengan ribuan kompetitor dari berbagai negara dalam kompetisi keterampilan terbesar dunia.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa lulusan pendidikan vokasi Indonesia mampu memenuhi standar kompetensi internasional.
"Anak-anak SMK mampu menembus standar dunia melalui pembinaan dan inovasi," ujar Tatang dalam laporan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Selasa (29/9).
WorldSkills Shanghai 2026 diikuti sekitar 1.400 peserta dari 68 negara yang bertanding pada 64 bidang kompetensi.
Indonesia mengirimkan delegasi terbesar sepanjang sejarah dengan 20 kompetitor dari siswa SMK, alumni, serta mahasiswa politeknik yang bertanding pada 17 bidang.
Indonesia berjaya di WorldSkills Shanghai 2026, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan prestasi tersebut bukti SDM vokasi mampu bersaing global
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