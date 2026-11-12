Indonesia Berpeluang Tambah Wakil di ACL Two, Borneo FC Jadi Kunci

jpnn.com - Peluang Indonesia menambah jumlah wakil di kompetisi antarklub Asia musim 2027/2028 masih terbuka. Borneo FC Samarinda menjadi salah satu klub yang bisa menentukan apakah Indonesia hanya mengirim dua tim atau memperoleh tambahan satu wakil.

Direktur Kompetisi I.League Asep Saputra mengungkapkan bahwa Indonesia sudah mengantongi dua slot untuk tampil di AFC Champions League Two (ACL Two) 2027/2028. Satu tiket diberikan secara langsung, sedangkan satu lainnya harus diperjuangkan melalui babak play-off.

Menariknya, Indonesia tidak lagi mendapatkan jatah untuk ASEAN Club Championship (ACGL) pada musim tersebut. Seluruh alokasi yang dimiliki Indonesia akan diarahkan ke ACL Two.

Namun, situasi tersebut bisa berubah jika Borneo FC berhasil menjuarai ACGL musim ini. Keberhasilan itu akan membuat Pesut Etam memperoleh tiket ke ACL Two musim berikutnya sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk memiliki tiga wakil di kompetisi Asia.

"Kalau misalnya Borneo FC tahun ini juara ACGL, dia akan mendapatkan jatah untuk bermain di ACL Two," ujar Asep.

Meski demikian, terdapat skenario lain jika Borneo FC mampu meraih dua gelar sekaligus. Apabila Pesut Etam menjuarai Super League 2026/2027 dan ACGL, jumlah wakil Indonesia di ACL Two tetap dua klub.

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"Tapi kalau Borneo katakanlah Borneo juara liga tahun ini, slot kita tetap dua," tegas Asep.

Dengan demikian, peluang Indonesia mendapatkan tambahan wakil sangat bergantung pada hasil yang diraih Borneo FC di kompetisi domestik dan ASEAN musim ini.