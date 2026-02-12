'Indonesia Berzikir' Warnai Perayaan 18 Tahun tvOne
jpnn.com, JAKARTA - Memasuki usia ke-18 tahun, tvOne menggelar rangkaian perayaan bertajuk “Indonesia Berzikir” pada 14–15 Februari 2026.
Momentum ini diisi dengan sejumlah program spesial yang mengusung tema refleksi, kebersamaan, dan kolaborasi, serta disiarkan langsung dari Studio TCI 2 tvOne Jakarta dan Masjid Raya Al Bakrie, Bandar Lampung.
Rangkaian acara diawali dengan program Dialog Kebangsaan bertema “Menyalakan Harapan, Menatap Masa Depan” yang tayang Sabtu (14/2) pukul 19.00–20.30 WIB.
Mengangkat topik “Media Mainstream sebagai Jembatan Informasi Publik”, acara tersebut dipandu Andromeda Mercury dan Celia Alexandra serta dibuka oleh Pemimpin Redaksi tvOne Lalu Mara Satriawangsa.
Dialog tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Rhenald Kasali, jurnalis senior Karni Ilyas, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.
Acara juga dimeriahkan penampilan musik Ario Wahab feat Olivia Pardede serta pengumuman pemenang Karni Ilyas Award 2026.
Penghargaan tersebut diberikan kepada generasi muda yang dinilai menghasilkan karya visual jurnalistik inspiratif dan mendorong semangat perubahan.
Ajang ini menjadi bagian dari komitmen tvOne dalam mendukung kreativitas dan kontribusi generasi muda bagi bangsa.
