Indonesia Bidik Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup, Prabowo Siapkan Surat Lobi

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan dukungan total terhadap ambisi PSSI menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026.

Prabowo disebut siap turun langsung dengan mengirimkan surat kepada FIFA demi memperkuat peluang Indonesia memenangkan proses bidding.

Komitmen tersebut terungkap usai pertemuan antara Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, Jumat (19/6).

Dalam pertemuan itu, Erick turut didampingi pelatih Timnas Indonesia, John Herdman.

Erick mengungkapkan, salah satu agenda utama yang dibahas adalah langkah strategis Indonesia untuk menjadi penyelenggara FIFA ASEAN Cup yang dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober 2026.

Menurut Erick, Prabowo memberikan lampu hijau penuh terhadap rencana tersebut. Kepala Negara siap mengerahkan dukungan pemerintah pusat agar peluang Indonesia semakin besar di mata FIFA.

"Pak Presiden mendukung penuh. Beliau akan menyiapkan surat agar Indonesia bisa dipilih FIFA sebagai tuan rumah," kata Erick Thohir.

Tak hanya itu, Prabowo juga meminta Erick segera menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait guna memperkuat kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah ajang sepak bola bergengsi kawasan tersebut.