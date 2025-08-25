Indonesia Bisa Jadi Raja Industri Dunia, Begini Penjelasannya
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat kekuatan industri global berkat kekayaan sumber daya mineral yang dimilikinya.
Hal itu diungkapkan Dosen Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Imam Santoso dalam Sosialisasi MediaMIND di ITB Bandung, Rabu (20/8).
Imam menyampaikan Indonesia memiliki cadangan mineral mulai dari nikel, bauksit, tembaga, hingga timah yang sangat besar di tingkat dunia.
Berbekal cadangan mineral itu, Indonesia mampu membangun industri di dalam negeri yang akan memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi strategis di kancah global.
"Kita bisa jadi raja kabel. Dengan nikel, Indonesia bisa jadi raja mobil listrik. Bahkan bisa menjadi raja manufaktur pesawat terbang yang membutuhkan banyak aluminium dalam produksinya. Kekayaan alam kita bukan main-main, dan kita harus optimalkan itu,” ujarnya
Imam menilai pemerintah bersama seluruh perangkatnya, termasuk melalui BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID, telah berperan aktif dalam mengoptimalkan kekayaan mineral strategis Indonesia.
Hilirisasi yang menjadi kunci untuk memastikan cadangan mineral tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah pun telah dijalankan secara konsisten.
Sebagai bukti konkret, pemerintah melalui Freeport Indonesia telah membangun smelter tembaga terbesar di Gresik yang mampu memproduksi katoda tembaga dalam jumlah besar.
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat kekuatan industri global berkat kekayaan sumber daya mineral yang dimilikinya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jateng, Terminal Batang Pelindo di KITB Siap Beroperasi
- PTFI Berhasil Menemukan 130 Spesies Baru dalam Riset Biodiversitas di Papua
- Pemerintah dan Pelaku Usaha Didorong Mewujudkan Industri Hijau
- Bea Cukai Terus Dukung Industri Berkembang Lewat Pemberian Izin Fasilitas Kawasan Berikat
- Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat di Jateng Bertambah, Ini yang Terbaru
- ICS Compute Perluas Jangkauan Redpumpkin.AI Business Platform