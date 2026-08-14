Indonesia Bisa Raup Keuntungan Berlipat Jika Produksi Kendaraan Nasional Digenjot

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia disebut bisa menghasilkan keuntungan yang besar bila memproduksi mobil dan motor listrik nasional.

Itu diungkapkan langsung oleh pakar Otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu saat dihubungi melalui via ponsel, Jumat (14/8).

Dia menyakini industri otomotif tanah air akan memiliki keuntungan berlapis dan strategis bila dikerjakan dengan benar.

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"Secara makro, langkah ini memperkuat kedaulatan energi dengan memangkas impor BBM yang selama ini menguras devisa dalam jumlah besar setiap tahun,” ujar Yannes.

Secara ekonomi, kata dia, itu mampu mengubah cadangan nikel dari sekadar bahan mentah ekspor menjadi ekosistem baterai bernilai tambah tinggi, menyerap tenaga kerja terampil di sektor manufaktur dan komponen, serta menahan nilai tambah yang selama ini lari ke luar negeri.

“Inilah yang jika seluruh prosesnya dilakukan dengan benar dan terprogram dalam mid hingga long term berpotensi membuat Indonesia berpeluang naik kelas dari sekadar pasar menjadi pemain dalam rantai nilai global,” tambahnya.

Efek pengganda dapat terjadi bila dilakukan dengan konsisten dan kuat melalui seluruh rantai pasok dari hulu, yakni manufaktur komponen kendaraan hingga industri integrator dikuasai Indonesia bahkan hingga pengguna akhir terjadi di dalam negeri akan membuat ekonomi sirkular yang membangun kemandirian industri nasional.

“Tetapi semua ini bersyarat pada satu hal, yakni kandungan lokalnya harus menukik ke komponen inti, bukan kemudian berhenti di rangka dan bodi, lalu berhenti pada sekadar menjual barang yang komponen impornya masih tetap tinggi,” katanya lagi.