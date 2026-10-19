Indonesia Borong Empat Medali di WJC Kairo, BNI Apresiasi Pembinaan Talenta Muda PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Bulu tangkis Indonesia kembali mencatat prestasi di tingkat internasional dengan meraih empat medali pada BWF World Junior Championships 2026 yang berlangsung pada 12–17 Oktober 2026 di Cairo International Stadium, Kairo, Mesir.

Tim Indonesia membawa pulang dua medali emas, satu medali perak, dan satu medali perunggu. Capaian tersebut menunjukkan potensi generasi muda bulu tangkis nasional sekaligus pentingnya kesinambungan pembinaan dalam menjaga daya saing Indonesia.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai mitra strategis Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) mengapresiasi pencapaian para atlet muda Indonesia serta konsistensi pembinaan yang dilakukan PBSI. Kolaborasi BNI dan PBSI telah berjalan lebih dari lima tahun sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan bulu tangkis nasional.

Dua medali emas Indonesia diraih dari sektor tunggal putra dan ganda campuran. Pada sektor tunggal putra, Indonesia menciptakan All Indonesian Final yang mempertemukan Radithya Bayu Wardhana dan Fardhan Rainanda Joe pada Sabtu (17/10/2026). Radithya keluar sebagai juara, sementara Fardhan meraih medali perak.

Sementara itu, gelar juara ganda campuran diraih pasangan Muhammad Luthfi Habibi/Dian Ramadhani Mukti setelah mengalahkan wakil China Feng Yi Lang/Li Meng Han. Indonesia juga menambah satu medali perunggu dari sektor ganda campuran sehingga melengkapi raihan empat medali pada kejuaraan tersebut.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi Indonesia sekaligus menunjukkan besarnya potensi atlet muda untuk terus berkembang di level internasional.

“Prestasi ini menunjukkan Indonesia memiliki potensi talenta bulu tangkis yang mampu bersaing di level internasional. Kami mengapresiasi perjuangan para atlet, pelatih, serta PBSI yang terus membangun proses pembinaan untuk melahirkan generasi penerus bulu tangkis Indonesia,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Menurut Okki, kemitraan BNI dan PBSI merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam mendukung perkembangan olahraga nasional, khususnya melalui penguatan proses pembinaan dan regenerasi atlet.