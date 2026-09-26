Indonesia Buka Peluang Investasi Baru Berskala Global Lewat Ambisi Surya 100 GWp

jpnn.com - Indonesia sedang mengubah sumber daya surya yang melimpah menjadi peluang investasi energi bersih berskala besar melalui program listrik surya nasional 100 GWp yang baru saja diluncurkan.

Program yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2026 itu dimulai dengan 14 proyek surya berkapasitas total 5,3 GWp yang ditargetkan selesai dalam tiga tahun ke depan.

Dalam acara Indonesia Solar Investment Forum 2026 yang digelar selama ajang Climate Week NYC di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York, Deputi Direktur Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) New York Yoga Adhi Pratama menekankan pentingnya menerjemahkan ambisi nasional ini menjadi deretan proyek yang mudah dinilai oleh investor internasional.

Yoga mengatakan ambisi besar energi surya Indonesia harus disajikan sebagai rangkaian peluang yang jelas, lengkap dengan profil risiko dan skema komersial yang dapat diukur oleh investor.

"Promosi investasi dapat menjembatani investor internasional dengan pengembang proyek dan lembaga terkait untuk mengubah ketertarikan awal menjadi keputusan investasi yang matang. Inilah cara agar Indonesia dapat bersaing lebih efektif dalam memperebutkan modal transisi energi global," kata Yoga, dikutip dari siaran pers, Sabtu (26/9/2026).

Pada forum yang diselenggarakan oleh Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) bersama IIPC New York, Tenggara Strategics, dan SANARA tersebut, Ketua Umum AESI Mada Ayu Habsari menjelaskan bahwa pencapaian target 100 GWp membutuhkan pendekatan baru dalam perencanaan infrastruktur.

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Menurutnya, strategi ini menggunakan pendekatan portofolio yang membuka seluruh opsi pembangunan. Hal ini mencakup proyek skala besar di atas tanah, panel surya terapung di waduk, instalasi atap komersial, hingga sistem kelistrikan pedesaan.

"Target sebesar ini mengharuskan sistem pelaksanaannya dirancang ulang. Kami melakukan hal tersebut dengan mengubah cara masyarakat mengakses energi surya. Dengan beralih ke platform tagihan tunggal melalui PLN dan membuka akses untuk gedung pemerintah serta pengguna rumah tangga, kami menghilangkan hambatan yang sebelumnya menahan laju pasar," ujar Mada.