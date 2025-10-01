menu
Indonesia Creative Awards 2025 Bagikan 27 Penghargaan, Chef Devina Raih Piala
Chef Devina Hermawan meraih penghargaan dari Indonesia Creative Awards (ICA) 2025 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/9). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Creative Awards (ICA) 2025 sukses diselenggarakan dengan meriah sekaligus menandai tahun perdana ajang penghargaan bagi insan kreatif di tanah air.

Ajang perdana yang direncanakan menjadi agenda tahunan tersebut, digelar di kawasan Jakarta Pusat pada Senin (29/9).

Atta Ul Karim selaku founder dari ajang penghargaan mengatakan, ICA 2025 memberikan apresiasi dalam jumlah kategori yang cukup banyak di tahun pertamanya.

Dia menyebutkan total penghargaan yang diberikan mencakup individu hingga institusi.

"Tahun pertama ini, kami berikan 27 kategori penghargaan, kenapa 27? Karena yang kami berikan ini bukan hanya penghargaan untuk perorangan, melainkan juga untuk instansi juga," kata Atta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Selain penghargaan umum, ICA 2025 juga menyiapkan kategori khusus untuk mengapresiasi dunia fotografi.

Salah satu kategori yang menarik perhatian yakni penghargaan untuk foto terbaik dengan tema kemerdekaan.

Penilaian kategori fotografi dilakukan langsung oleh dewan juri profesional, termasuk legenda fotografi Indonesia, Darwis Triadi.

Meraih Indonesia Creative Awards (ICA) 2025, Chef Devina Hermawan bicara soal kreativitas.

