Indonesia Crypto Exchange Resmi Meluncur dengan Modal USD 70 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Industri aset keuangan digital di Asia Tenggara memasuki babak baru.

Indonesia Crypto Exchange (ICEx) secara resmi meluncurkan platform infrastruktur pasar aset kripto berstandar institusional.

Langkah strategis ini didukung konsorsium 11 Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) utama dengan total modal mencapai USD 70 juta.

"Kehadiran ICEx diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam ekosistem kripto global," kata CEO ICEx Group Kai Pang dalam konferensi pers peluncuran platform infrastruktur pasar aset kripto di Hotel St. Regis, Jakarta, Kamis (2/4).

ICEx tidak berdiri sendiri, menurut Kai Pang, platform ini telah mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Nomor KEP-2/D.07/2026.

Melengkapi ekosistem tersebut, ICEx Group juga meluncurkan dua pilar pendukung yaitu International Crypto Custodian (ICC), tempat penyimpanan aset berstandar institusional.

Juga Crypto Asset Clearing International (CACI) atau lembaga kliring dan penjaminan transaksi.

"ICEx adalah Indonesia Crypto Exchange. Berakar di Indonesia dan dibangun dengan ambisi global. Peluncuran ini sangat penting untuk mengambil posisi tentang bagaimana kawasan melihat Indonesia dalam industri aset keuangan digital," ujarnya.