menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Global » Indonesia dan Pakistan Sepakat Jalin Kerja Sama pada Tujuh Bidang Sekaligus

Indonesia dan Pakistan Sepakat Jalin Kerja Sama pada Tujuh Bidang Sekaligus

Indonesia dan Pakistan Sepakat Jalin Kerja Sama pada Tujuh Bidang Sekaligus
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Pakistan di Islamabad, pada Selasa (9/12). Foto: dokumentasi Biro Pers Sekretariat Kepresidenan

jpnn.com, ISLAMABAD - Pemerintah Indonesia dan Pakistan sepakat untuk bekerja sama dan memperkuat kemitraan dalam tujuh bidang.

Kerja sama itu dilakukan dalam penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama di sejumlah sektor.

Pertukaran dokumen tersebut berlangsung di kediaman resmi Perdana Menteri (PM) Pakistan di Islamabad pada Selasa (9/12).

Baca Juga:

Penandatanganan pun disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan PM Pakistan Shehbaz Sharif.

“Hari ini kami telah mengadakan pertemuan yang sangat produktif. Kami telah mencapai banyak kesepakatan di berbagai bidang dan kita telah membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama,” ujar Prabowo.

Adapun, dokumen MoU dan perjanjian kerja sama yang dipertukarkan, yaitu:

Baca Juga:

1. Perjanjian antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia dengan Higher Education Commission (HEC) of Islamic Republic of Pakistan tentang pengakuan bersama Sertifikat dan Gelar Pendidikan Tinggi;

2. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Pakistan untuk Program Hibah pada “The Indonesian Aid Scholarships”;

Pertukaran dokumen tersebut berlangsung di kediaman resmi Perdana Menteri (PM) Pakistan di Islamabad pada Selasa (9/12).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI